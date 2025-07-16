鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-16 14:50

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由於市場對日本央行 (BOJ) 升息的預期持續降溫，日元匯率近期呈現加速貶值態勢，兌美元(USDJPY)匯率表現在今 (16) 日亞洲匯市早盤貶破 149 大關，創 4 月初以來新低，這一走勢反映出多重利空因素正在對日元形成持續壓制。

多重利空輾壓！日元兌美元貶破149後反彈至三個月低點附近徘徊 專家：下行壓力仍未消散（圖：Shutterstock）

從宏觀政策面來看，BOJ 今年內升息機率正急劇降低。隨著美國加徵關稅對日本出口經濟的衝擊逐步顯現，市場普遍預期 BOJ 將被迫延後貨幣政策正常化進程。這一預期轉變成為壓垮日元匯率的關鍵因素之一。

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此外，本周日 (20 日) 即將舉行的參議院選舉進一步加劇政治不確定性。最新民調顯示，執政聯盟恐失去參議院多數席位，不僅影響財政政策的連續性，也可能動搖市場對日本經濟改革的信心。

國際貿易環境的惡化也為日元增添額外壓力。美國總統川普上周宣布將於 8 月 1 日起對日本輸美商品加徵 25% 關稅，尤其是針對日本長期保護的稻米市場。這項決定讓本已停滯的美日貿易談判雪上加霜，市場擔憂貿易摩擦升級可能進一步拖累日本經濟復甦。

反觀美元，聯準會 (Fed) 維持高利率的預期持續支撐美元走強。美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 表現強勁，季增 0.3%，年增率也從 5 月的 2.4% 加速至 2.7%。剔除食品和能源的核心 CPI 年增 2.9%，創下今年來新高。這項數據強化了市場對 Fed 將維持緊縮貨幣政策的預期，推動美元指數穩守 6 月 23 日以來高點。

Fed 官員近期的表態也印證這項政策取向。波士頓聯準銀行主席柯林斯警告，關稅恐推升通膨，核心通膨率在今年底料將接近 3%。達拉斯聯準銀行主席蘿根則強調必須維持緊縮政策以抑制通膨。這些表態進一步鞏固美元的強勢地位。

分析師指出，在多重利空因素疊加下，美元兌日元匯率短期內可能繼續上行。投資人正密切關注即將公佈的美國 PPI 數據及 Fed 官員講話，以判斷匯率走勢的後續變化。

目前技術面顯示，美元兌日元的上行趨勢保持完好，短期內有望繼續測試 150 大關。這一走勢不僅反映了美日兩國貨幣政策的差異，也凸顯當前全球貿易環境下的匯率波動特徵。