鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-16 18:10

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分析師和貿易商指出，受新建煉廠及對美國丙烷和乙烷採購謹慎影響，中國石腦油進口今年將創歷史新高，帶動原料需求大增，並支撐煉油廠石化利潤。

中國石腦油進口創新高！煉油廠需求強勁、推動亞洲原料利潤回升。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，中國作為全球最大石化生產國，過去數年偏向使用美國的丙烷和乙烷為原料，但因中美貿易戰導致美國供應受阻，部分裂解爐營運商正將需求轉回石腦油。

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能源機構 Rystad Energy 與顧問公司 FGE 預計，中國今年石腦油進口將達 1,600 萬至 1,700 萬噸，刷新歷史紀錄。中國官方數據顯示，2024 年的進口量約 1,200 萬噸。

Rystad Energy 高級副總裁 Pankaj Srivastava 表示，乙烷和丙烷美國進口存在不確定性和信任問題，但石腦油供應商多樣，未受此影響。

Srivastava 補充道，到 2025 年底，中國乙烯產能預計達 400 萬噸，這將刺激進口需求，到 2026 年上半年，這一產能將增至約 600 萬噸 / 年。

國際能源總署（IEA）也在 7 月份的報告中表示，預計中國石腦油需求 2025 年增 6%、2026 年增 8.6%，明顯高於丙烷和乙烷的增速。預計 2025 年和 2026 年丙烷和乙烷的總增幅僅為 2.3%，2026 年僅為 1.3%

同時，中國也於 6 月發放了第二批 2025 年石腦油進口配額，總量近 2,400 萬噸，幾乎是去年配額的兩倍。

中國 2025 年石腦油進口大幅成長，超越丙烷與乙烷

中國政府數據顯示，今年 1 至 5 月中國石腦油進口近 600 萬噸，年增 22.81%，創 2015 年以來新高，主要供應國包括俄羅斯、阿拉伯聯合大公國和韓國。

相較之下，今年前五個月丙烷進口量年增 6%，至 1,230 萬噸，而乙烷進口量則持平於 230 萬噸。

市場分析機構 Energy Aspects 指出，第三季中國包括丙烷在內的液化石油氣進口可能維持低迷，因買家對美國貨源採取審慎態度。