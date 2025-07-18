【Joe’s華爾街脈動】美數據、科技股實力推升市場創高；台股跟進AI引領的漲勢
Joe Lu
美國強韌的經濟指標與全球 AI 相關股票的飆升，預示投資者信心普遍增強
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 17 日 美東時間
重點摘要
- 在全球股市，受美國令人鼓舞的經濟數據和科技類股的強勢帶動，標普 500 指數和那斯達克指數創下新紀錄。
- 強勁的零售銷售和低於預期的初請領失業金人數顯示美國經濟強韌，提振了投資者情緒，帶動美國股市上漲。
- 由於強勁的經濟數據減弱了對美國聯準會立即降息的預期，美國公債殖利率微幅上揚，10 年期公債殖利率交易於 4.46%。
- 優於預期的美國零售銷售和初請領失業金人數的下降，預示消費者信心持續，勞動市場雖有降溫但仍屬健康。
- 以色列在敘利亞進行空襲，加劇了地緣政治緊張局勢，助長了西德州中級 (WTI) 原油價格的上漲，與此同時，美國撤銷禁令，允許輝達 (Nvidia) 和超微半導體 (AMD) 恢復向中國銷售部分 AI 晶片，此為半導體產業的重大發展。
週四投資者樂觀情緒高漲，強勁的美國經濟報告為經濟韌性提供了新的證據，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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