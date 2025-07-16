川普對俄放出強硬信號 克宮回應：非常嚴肅 需時間分析

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-16 09:00

‌



俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，美國總統川普針對烏克蘭問題發表的聲明非常嚴肅，包括某些針對普丁總統本人的內容，俄方需要時間分析。如果普丁認為有必要，他本人將親自回應。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

佩斯科夫周二（15 日）說，川普近日發表的一系列涉俄言論，包括對購買俄羅斯出口商品的國家施加制裁的威脅，非常嚴肅，需要進行分析。

‌



「美國總統的這番言論相當嚴肅，其中部分內容顯然是直接針對普丁總統。」佩斯科夫說。

佩斯科夫稱：「我方無疑需要時間來分析華府的說法，如果當普丁總統認為有必要，他將會對此發表評論。」

他重申，俄羅斯仍然願意與烏克蘭繼續直接談判，正在等待基輔發出下一輪談判的信號。

川普周一宣布將向烏克蘭提供新一輪武器，並警告如果俄烏在 50 天內無法達成和平協議，美國將對俄羅斯實施 100% 關稅，並對採購俄羅斯石油的國家徵收次級關稅。

川普是周一與北約（NATO）秘書長呂特在白宮舉行記者會時作出上述表態，代表他在俄烏問題上出現重大政策轉向。