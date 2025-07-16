鉅亨網新聞中心 2025-07-16 11:24

‌



英國廣播公司（BBC）近日公佈了一份對美國總統川普的獨家專訪，訪談內容涵蓋其對俄羅斯總統普丁的看法、俄烏衝突的解決態度、北約定位、英美關係、移民政策及稅改等多元議題。川普在專訪中展現其一貫的直率風格，並對多項國際與國內事務發表了引人注目的評論。

川普BBC專訪再提「不信任任何人」 對普丁失望但沒放棄。(圖:shutterstock)

對普丁「失望但未放棄」 預測停火協議困難重重

‌



在訪談中，川普多次表達對俄羅斯總統普丁行為的「失望」，儘管如此，他強調「尚未放棄」與普丁的接觸。這通電話採訪據報導是在川普宣布對烏克蘭提供武器援助數小時後進行的。當被問及是否信任普丁時，川普語出驚人地回應：「我幾乎不信任任何人。」

針對俄烏衝突，川普透露他曾四度認為即將與俄羅斯達成停火協議，但最終都未能取得實質性進展。他甚至以反諷的語氣預測了未來與普丁可能的通話場景：「我們會進行極好的交談。我會說：『那很好。』我會認為我們接近完成（和平協議），然後他（普丁）會炸毀基輔的一座輔樓。」儘管對普丁的行為感到失望，川普仍表示：「這不代表我和他徹底翻臉，我們還在努力。」

值得注意的是，在川普發表上述言論的數小時前，他宣布了向烏克蘭運送武器的計劃，並警告若 50 天內未能達成停火協議，他將對俄羅斯徵收高額關稅。一名白宮官員隨後解釋，這意味著若協議未達成，美國將對俄羅斯徵收 100% 的關稅，並對購買俄羅斯石油的國家徵收次級關稅。

重申支持北約 稱其「已非過時」

對於曾被他稱為「過時」的北約，川普在此次專訪中改口，表示對當前北約成員國「自掏腰包」實現自我防禦的狀態感到滿意。他強調，小國之所以能夠自保，正是因為有北約作為集體安全保障。他還提到，德國、法國和西班牙等國家領導人都開始尊重他和他的決策，部分原因是「世界各國領導人認為，兩次當選總統表明他很有才華」。

回顧暗殺未遂 談英美「特殊關係」

在訪談中，川普也回顧了一年前在賓州競選集會上遭遇暗殺未遂事件，表示自己盡量不去回想，因為「想太多可能會改變一個人」。

談及英國，川普稱「很喜歡這個國家」，並表示與英國簽署貿易協議是因為兩國之間「有特殊關係」，相較於其他競爭者和歐盟，他基本上沒有與他們簽協議。他對英國首相史塔默表示好感，稱「我非常喜歡這位首相，儘管他是自由派」。

川普計劃在 9 月進行對英國的第二次國事訪問，並表示希望「好好享受，與查爾斯國王相互尊重」。他同時幽默地表示，不希望屆時英國議會為他的演講而召回：「讓議員們好好休假吧。」

移民與稅改 強調政績與未來方向

在移民問題上，川普聲稱他已實現甚至超越了競選承諾，美國與墨西哥邊境的非法入境人數降至歷史低點。他表示，政府現正轉向全美範圍內識別、拘留並遣返非法移民。當被問及遣返人數目標時，川普拒絕設定具體數字，僅表示要「快速清除犯罪者」，並提到美國正將部分被認為是黑幫成員的非法移民「送往薩爾瓦多等地」。對於法院對其移民政策的部分阻礙，他堅稱：「我們上訴全部勝訴。那些激進左翼法官的判決都被推翻了。」

川普也大力稱讚了自己最新的稅收與財政法案，稱其為「一項偉大、美麗的法案」。該法案延續了其 2017 年第一任期的減稅政策，並新增了對小費的減稅條款以及對醫療補助的削減。

當被問到他希望以什麼來定義自己的政治遺產時，川普回答：「拯救美國。我認為現在的美國是一個偉大的國家，而一年前它還像是個『死去的國家』。」