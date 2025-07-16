川普曾鼓勵烏克蘭打莫斯科？白宮火速回應

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-16 08:07

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英國《金融時報》爆猛料，聲稱知情人士透露，美國總統川普曾在與烏克蘭總統澤倫斯基的通話中，私下鼓勵烏方加強對俄羅斯的縱深打擊。

白宮新聞秘書萊維特。（圖：Shutterstock）

據《紐約郵報》報導，白宮新聞秘書萊維特周二（15 日）回應，稱《金融時報》斷章取義，川普沒有鼓動澤倫斯基打擊莫斯科和聖彼得堡。

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萊維特表示：「《金融時報》素以斷章取義博取流量聞名，因為他們的報紙正在消亡。川普總統當時僅提出了問題，而非鼓動更多殺戮。」

萊維特說，川普正不遺餘力致力於結束這場戰爭。

知情人士透露，川普私下鼓勵烏克蘭擴大對俄羅斯領土的縱深打擊，甚至詢問澤倫斯基，如果美國提供長程武器，烏克蘭是否能夠攻擊莫斯科。

據《金融時報》周二報導，這場對話發生在 7 月 4 日美烏領袖通話中，目前不清楚華府是否會提供這類武器，但這番話與川普先前對烏克蘭戰爭的立場南轅北轍。

消息人士說，川普在通話中問道：「弗拉基米爾（澤倫斯基），你能打到莫斯科嗎？…… 你也能打到聖彼得堡嗎？」

知情人士表示，澤倫斯基回答：「當然可以，只要你給我們武器，我們就做得到。」

兩位消息人士稱，川普暗示支持這一想法，稱這種戰略的意圖，「是讓他們（俄羅斯人）感到痛苦」，迫使克里姆林宮坐上談判桌。