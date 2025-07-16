鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-16 11:00

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西班牙遭極端熱浪襲擊，導致驚人的死亡人數激增。根據西班牙官方最新數據，在過去兩個月內，該國共有 1,180 人因高溫相關原因死亡，相較於 2024 年同期的 70 例死亡病例，增幅顯著，凸顯出極端高溫天氣對公眾健康造成的嚴峻影響。

真的熱死人！西班牙極端高溫奪1180命 老人、女人居多。(圖:shutterstock)

這些令人擔憂的數據來自西班牙卡洛斯三世衛生研究所，涵蓋了 5 月 16 日至 7 月 13 日期間的死亡統計。其中，7 月的第一周死亡人數激增最為明顯，反映出近期熱浪的猛烈程度。

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報告進一步指出，在這些死者中，大多數為 65 歲以上的老年人，且超過半數為女性，顯示老年群體在極端高溫下更為脆弱。

值得注意的是，傳統上以涼爽夏季著稱的西班牙北部地區，包括加利西亞、拉里奧哈、阿斯圖裡亞斯和坎塔布裡亞，此次反而成為受影響最嚴重的區域。據悉，這些地區近年來氣溫上升趨勢顯著，而今年夏季的異常熱浪尤為猛烈。

西班牙衛生部在聲明中表示，這些數據顯示這是一場「強度異常的極端事件，表現為前所未有的平均氣溫上升，以及由熱浪直接導致的死亡人數顯著增加」。在數據統計期間，西班牙共發布了 76 次極端高溫紅色預警，而去年同期則為零，這項對比進一步突顯了今年熱浪的異常和嚴重性。

報導指出，最近幾週西班牙氣溫經常超過攝氏 40 度，西歐其他國家也面臨相似的氣候挑戰。此次報告發布之際，倫敦帝國學院和倫敦衛生與熱帶醫學院科學家於 7 月 9 日公布的一項快速研究也指出，在 6 月 22 日至 7 月 2 日的 10 天內，歐洲 12 座城市共有約 2,300 人死於高溫相關原因。

儘管目前尚不清楚該研究是否採用了與西班牙數據統計相同的方法，但兩者均指向了極端高溫對歐洲地區造成的嚴重影響。