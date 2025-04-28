鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至305元，幅度約12.86%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由350元下修至305元，調降幅度12.86%。其中最高估值515元，最低估值250元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Saia公司今(28日)收盤價為242.53元。近5日股價下跌12.86%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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