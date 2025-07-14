鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司ATI-US的目標價調升至95元，幅度約17.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)提出目標價估值：中位數由81元上修至95元，調升幅度17.28%。其中最高估值115元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予阿勒格尼技術公司評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
阿勒格尼技術公司今(14日)收盤價為89.9684元。近5日股價上漲17.28%，標普指數下跌0.31%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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