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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位世代GEN-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對數位世代(GEN-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值46元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予數位世代評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀0位。

數位世代今(14日)收盤價為28.69元。近5日股價下跌3.03%，標普指數下跌0.31%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GEN市場預估目標價

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