鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位世代(GEN-US)EPS預估上修至2.5元，預估目標價為31.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對數位世代(GEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.5元，其中最高估值2.5元，最低估值2.33元，預估目標價為31.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.5(2.48)
|2.94
|3.05
|最低值
|2.33(2.33)
|2.52
|3.05
|平均值
|2.46(2.43)
|2.74
|3.05
|中位數
|2.5(2.44)
|2.73
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.50億
|50.22億
|53.56億
|最低值
|40.19億
|41.26億
|53.56億
|平均值
|44.67億
|46.58億
|53.56億
|中位數
|47.50億
|49.01億
|53.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.92
|1.41
|2.16
|0.96
|營業收入
|25.51億
|27.96億
|33.38億
|38.12億
詳細資訊請看美股內頁：
數位世代(GEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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