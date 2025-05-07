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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位世代(GEN-US)EPS預估上修至2.5元，預估目標價為31.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對數位世代(GEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.5元，其中最高估值2.5元，最低估值2.33元，預估目標價為31.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.5(2.48)2.943.05
最低值2.33(2.33)2.523.05
平均值2.46(2.43)2.743.05
中位數2.5(2.44)2.733.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值47.50億50.22億53.56億
最低值40.19億41.26億53.56億
平均值44.67億46.58億53.56億
中位數47.50億49.01億53.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.921.412.160.96
營業收入25.51億27.96億33.38億38.12億

詳細資訊請看美股內頁：
數位世代(GEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGEN

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