鉅亨網編輯林羿君 2025-07-14 13:10

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馬來西亞貿易部於週一 (14 日) 宣布，即日起，美國原產的高效能人工智慧晶片在出口、轉運及過境時，必須取得貿易許可證。

卡住中國？馬來西亞祭新規 美製高階晶片轉運出口皆需許可證。(圖:shutterstock)

根據該部門發布的聲明，任何個人或公司在出口、轉運或過境任何未明列於馬來西亞戰略物品清單的項目時，須至少提前 30 天通知當局。

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馬來西亞貿易部表示，此舉旨在填補監管漏洞，同時馬來西亞正考慮將美國原產的高效能 AI 晶片納入其戰略物品清單中。

當局稱，「馬來西亞堅決反對任何企圖規避出口管制或從事非法貿易活動的行為。任何個人或公司一旦被發現違法，將面臨嚴厲的法律制裁。」

根據《金融時報》3 月的報導，馬來西亞正加緊對半導體的監管，因美國施加壓力，要求其遏制流向中國、對人工智慧發展至關重要的晶片。