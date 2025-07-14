史上首次！烏克蘭：俄軍向機器人部隊投降

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 10:56

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據西班牙《阿貝賽報》周日（13 日）報導，烏克蘭戰爭正在發生前所未有的變化，在一項完全由機器人部隊執行的任務中，俄軍作戰人員首次在沒有人類步兵直接干預的情況下被俘，甚至押送俘虜的也是無人系統，無需烏軍踏足戰場。

歷史上第一次，俄軍士兵在純粹由機器人系統發起的進攻中投降。（圖：Shutterstock）

7 月 9 日，烏克蘭第 3 獨立突擊旅通過「電報」軟體發布消息，稱在哈爾科夫地區，首次成功僅憑無人機和自殺式地面作戰平台，迫使俄軍士兵向無人裝備投降。

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該通報稱：「歷史上第一次，俄軍士兵在純粹由機器人系統發起的進攻中投降。」

這支機器人部隊部署了裝載炸藥的地面車輛，並攻擊俄軍堅固陣地。

在摧毀數個掩體後，其中一台地面機器人系統靠近一個部分坍塌的庇護所，迫使俄軍士兵主動投降，以避免即將發生的爆炸。

第 3 獨立突擊旅說：「當接下來的一台系統靠近一個被摧毀的掩體時，敵人為了避免爆炸，宣布投降。」

在沒有人類直接干預的情況下，倖存俄軍士兵隨後在多旋翼無人機押送下到達烏軍防線，並按照軍事規程被收押為戰俘。

智庫指出，雖然烏克蘭已普遍使用無人艇和低成本第一人稱視角（FPV）無人機，但這次行動象徵科技化戰爭達到一個新的複雜程度。