〈觀察〉台商「T+A」兩岸雙掛牌籌資路重啟 擴張效益光環更彰顯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-13 08:50

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繼臻鼎 - KY(4958-TW) 以旗下子公司鵬鼎 2018 年在中國大陸深圳掛牌完成籌資 36 億元人民幣之後，定穎 (3715-TW) 旗下子公司超穎電子上市申請案，歷經逾 18 個月的審查，7 月 10 日獲 上海證券交易所上市審核通過，也將成另一家兩岸雙掛牌的 PCB 廠。同時，由近期包括臻鼎、鼎炫 - KY(8499-TW) 等 T+A 公司的擴張表現來看，也顯示透過在地的 IPO 企業在中國的擴張效益。

〈觀察〉台商覓「T+A」兩岸雙掛牌籌資路重啟 擴張效益光環更彰顯。(鉅亨網記者張欽發攝)

臻鼎在 2024 年 PCB 產業走向復甦同時，年營收以 1716.64 億元改寫歷史新高，同時，臻鼎在深圳鵬鼎 IPO 之後資源倍增，加速擴張規模、擴充載板產能、設立泰國廠已加入營運，並在台購併永豐餘集團 PCB 廠先豐且設立南科軟板廠，籌設新載板廠，更進一步在台灣桃園高鐵站區周邊取得土地地上權投資興建企業總部並首度與誠品 (2926-TW) 合作。

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而 2000 年在台第一上市的鼎炫 - KY，除衡器事業部門之外，其電子事業部門隆揚電子 10 月 31 日於中國大陸深圳掛牌上市，IPO 當時，並完成募資總額約人民幣 15.95 億元。同時，原以美系客戶 EMI 電磁屏蔽材料生產爲主隆揚電子也不斷進行擴張，加入散熱、緩衝材料及目前需求最夯的高速高頻 HVLP5 + 銅箔事業發展，高階銅箔產品預計在今年第四季進入量產 。

以鼎炫的隆揚電子規劃，PCB 上游的銅箔 HVLP5 + 銅箔事業發展，已 19.2 億元人民幣的投資計畫，預計設立 4- 5 個細胞工廠分散生產以應供應鏈需求，設廠包括中國大陸的江蘇准安、泰國甚至考慮在台灣設廠生產。其中第一座淮安工廠已建成，預計在第四季量產，投資約人民幣 3 億元，年產值預估人民幣 5-6 億元，至於泰國廠則預計明年第四季量產。

台商在中國大陸股市 IPO，除取得快速籌資的便利之外，在地掛牌爲在中國的購併取得效益。

鼎炫董事長傅青炫指出，現在 A 股 IPO 困難，中國證監局政策鼓勵企業併購。隆揚電子計劃利用自有資金 10 億元人民幣，以估值約 10 倍左右併購 1-2 家優質企業，創造每年 1 億元人民幣利潤。除了常州威斯雙聯外，目前已與蘇州德佑新材簽訂收購協議，預計在 今年 9-10 月進行交割。

而在定穎旗下超穎電子目前股本爲人民幣 3.845 億元，而定穎目前持有超穎電子 97.85% 股權，預計上市籌資將發行增資股約 10-15% 股權。籌資增設 HDI 產能並償還貸款，產能規劃將再增 90 萬呎的 HDI 高階製程產能。

超穎電子目前擁有湖北黃石、江蘇昆山及泰國三大生產基地，年產能 345 萬平方呎，超穎電子轉投資的泰國廠今年已進入量產，公司主管指出，泰國廠的虧損正逐步收歛之中。超穎電子生產的 PCB 應用包括汽車電子、儲存、AI 伺服器加速卡及消費性電子產品。