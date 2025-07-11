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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為18.84元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.44元，其中最高估值1.8元，最低估值0.84元，預估目標價為18.84元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.8(1.8)2.142.121.96
最低值0.84(0.84)1.151.311.96
平均值1.42(1.41)1.591.791.96
中位數1.44(1.41)1.581.771.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值470.28億489.92億513.12億471.59億
最低值423.64億439.51億458.70億471.59億
平均值452.24億469.88億489.89億471.59億
中位數457.89億477.48億498.65億471.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.661.281.201.360.40
營業收入472.94億421.66億419.66億459.96億474.20億

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMX

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