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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.SF-US的目標價調升至115元，幅度約5.5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)提出目標價估值：中位數由109元上修至115元，調升幅度5.5%。其中最高估值132元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Stifel Financial Corp.評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Stifel Financial Corp.今(11日)收盤價為108.7元。近5日股價上漲5.5%，標普指數上漲0.02%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SF市場預估目標價

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Stifel Financial Corp.108.57-0.94%

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