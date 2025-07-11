鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.SF-US的目標價調升至115元，幅度約5.5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)提出目標價估值：中位數由109元上修至115元，調升幅度5.5%。其中最高估值132元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Stifel Financial Corp.評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Stifel Financial Corp.今(11日)收盤價為108.7元。近5日股價上漲5.5%，標普指數上漲0.02%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為109.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估下修至7.18元，預估目標價為105.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估下修至7.31元，預估目標價為100.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉信理財SCHW-US的目標價調升至99元，幅度約4.21%
下一篇