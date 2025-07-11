鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至49元，幅度約6.52%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)提出目標價估值：中位數由46元上修至49元，調升幅度6.52%。其中最高估值60元，最低估值37元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Kratos Defense & Security Solutions Inc評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Kratos Defense & Security Solutions Inc今(11日)收盤價為46.27元。近5日股價上漲6.52%，標普指數上漲0.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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