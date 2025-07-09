鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至46元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至46元，調升幅度4.55%。其中最高估值60元，最低估值37元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Kratos Defense & Security Solutions Inc評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Kratos Defense & Security Solutions Inc今(9日)收盤價為43.66元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲0.4%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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