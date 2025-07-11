2025-07-11 08:00

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A 股銀行類股周四 (10 日) 再度走強，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四大國有銀行股價齊創歷史新高，民生銀行漲幅超過 5% 成為領漲個股，工商銀行、寧波銀行與華夏銀行等也漲超 1%。業內普遍認為，經濟復甦預期增強緩解對銀行資產品質的擔憂，在低利環境下銀行利差下降幅度有限，加上長期資金持續入市推動，銀行股成為當前避風港。展望未來，高股息股票料將出現一定的輪動效應，銀行股的強勢表現可望延續。

A股銀行股牛市來了！近兩年漲逾5成市值暴增4.5兆人民幣 是時候關注風險嗎？（圖：Shutterstock）

港股 100 研究中心顧問餘豐慧指出，當前銀行股行情的上漲並非單純依賴業績增長，而是在經濟復甦預期增強、資產質量擔憂緩解、「國家隊」流動性支持以及中長期資金如保險資金持續流入等多重因素共同推動下形成的。此外，公募基金改革也促使銀行股在基金配置的比例上升，進一步推升股價。

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乳酪基金投資經理人潘俊表示，銀行股行情目前呈明顯的估值修復與資金驅動特徵。儘管產業面臨營收微降的壓力，但獲利穩定性強，加上資金配置需求旺盛，使得銀行股在市場中表現強勁。

潘俊進一步指出，銀行股已從傳統的順週期產業逐步轉向弱週期產業，當前股息率穩定在 5% 左右，在無風險利率下行的背景下吸引力顯著增強。保險資金在「資產荒」背景下持續增持高股息標的，而公募基金高品質發展方案也要求縮小業績偏離度，推動對低估值銀行股的配置比例提升，預期未來增量資金仍將持續流入。

他並認為，當前銀行股行情本質上是「低估值 + 確定性」的雙重溢價，在資產荒延續的背景下，銀行股依然具備較高的配置價值，但也需要警惕經濟超預期復甦可能帶來的風格切換風險。

中泰證券分析師戴志鋒說，中國銀行業經營模式正從過去的「去財政化、市場化、打破剛兌」的順週期模式，逐步轉向具有「弱週期」特徵的新模式。在此模式下，銀行利差下行料將慢於無風險利率，資產品質呈現弱週期性，得益於財政與銀行關聯度增強、底層核心資產有撐、新生零售風險可控、中小銀行合併重組化解風險、銀行股殖利率持續性強等因素支撐。

他進一步指出，若無風險利率繼續下行，銀行穩健的股利將持續具有吸引力，在經濟弱復甦的大背景下，優質資產稀缺，債券利率震盪下行，資產荒現象加劇了銀行股的吸引力。

今年以來，銀行股走勢堅挺，截至目前，銀行類股年內漲幅已達 18.38%，在 31 個申萬一級產業中排名第一，跑贏大盤超過 14 個百分點。

從更長週期來看，無論是近一年或近三年，銀行股均表現搶眼，成為名副其實的黑馬。近兩年漲幅已超過 50%，銀行股總市值增加約 4.5 兆元，A 股市值也增加超過 3 兆元，此一增幅已超越大多數申萬一級產業的最新市值水準。

隨著股價不斷攀升，市場對銀行股估值高位的擔憂也逐漸增多，但在低利率和「資產荒」的背景下，看多銀行股的力量依然強勁。

渣打銀行財富方案部首席投資策略師王昕傑則指出，對銀行股未來空間的判斷則須從不同資金屬性出發，追求低波紅利的配置型資金更重視股息回報，而交易型資金則需警惕短期回調風險。

從市場數據來看，申萬銀行指數年內漲幅已超過 18%，在各大行業中表現僅次於有色金屬、傳媒和環保板塊，成為年內僅有的四個漲幅達到兩位數的行業之一。

A 股銀行個股全線上漲，除中國銀行、郵儲銀行、鄭州銀行漲幅不足 10% 外，其餘 39 檔銀行股漲幅均超過 10%，其中 18 檔個股漲幅超過 20%。廈門銀行以 38.85% 的漲幅領跑，浦發銀行、青島銀行、興業銀行、浙商銀行漲幅均超過 35%，渝農商行漲幅也超過 30%。

此外，近一年申萬銀行指數漲幅為 35.49%，位列產業第 11 位，近兩年漲幅達 52.11%，高居產業首位，遠超非銀金融及通訊業，最近三年漲幅也在 38% 左右，顯著領先多數產業。

銀行股的上漲不僅體現在指數層面，個股表現同樣搶眼。近兩年漲幅超過 50% 的銀行股達 28 檔，其中渝農商行漲幅高達 129.55%，上海銀行、浦發銀行、滬農商行、農業銀行股價均翻倍。

從三年週期來看，農業銀行、渝農商行、中信銀行等 10 檔銀行股股價也已翻倍，其中農業銀行漲幅超過 153%。值得注意的是，這些翻倍股中除渝農商行市值較小外，其餘多檔銀行股市值已超過兆元人民幣，顯示資金對銀行股的持續加持力度之大。

隨著股價上漲，銀行股市價值也迅速膨脹。截至周三 (9 日)，A 股 42 檔銀行股總市值超過 15 兆元，其中 A 股市值接近 11.5 兆元，較年初分別增加 2.7 兆元及 2.04 兆元，相較一年前分別增加 4.45 兆元及 3.29 兆元。

專家指出，高股息、風險加持、公募基金增配等因素成為推動銀行股上漲的主要動力。

不過，隨著估值回升至歷史相對高位，市場對銀行股「高處不勝寒」的風險提示也在增加。目前銀行股市淨率中位數仍低於 0.7 倍，但招商銀行、杭州銀行、成都銀行已走出破淨局面，江蘇銀行本益比也升至 0.94 倍。股息率方面，伴隨股價上漲，銀行股股息率已回落至 5% 以下，中位數約為 3.9%。

儘管如此，多位分析師認為，在低利率時代，銀行股的高股息吸引力依然強勁，尤其是在「資產荒」背景下，長線資金的配置需求仍對銀行股形成有力支撐。