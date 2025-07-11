鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-11 12:24

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由女股神 Cathie Wood 掌舵的方舟投資 (ARK Invest) 旗下 ARKK ETF，今年來漲幅已超過 30%，領先美股四大指數，凸顯今年以來美股投資風格轉變，資金湧向具未來性的顛覆式創新企業。於台股掛牌的中信 ARK 創新主動式 ETF(00983A-TW)，重點布局人工智慧、區塊鏈、電動車、智慧醫療與基因科技等領域，受 ARKK 創高激勵，今 (11) 日股價衝上 10.58 元，漲幅近 1.5%，創掛牌以來新高。

〈焦點股〉女股神旗下ARKK今年來漲逾3成 00983A同樂創掛牌以來新高(圖：shutterstock)

中國信託投信表示，網路交易平台 Robinhood(HOOD-US) 近期斥資 2 億美元收購老牌加密交易所 Bitstamp，不僅取得 50 張以上數位資產執照，並計畫於歐盟推動「代幣化美股交易」、在新加坡設立加密貨幣交易中心，搶攻亞洲市場，強化其在數位資產生態系的領先地位，近期股價一度創歷史新高。而 Robinhood 也為 00983A 的前十大持股之一，可望受惠其全球佈局的利多。

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同時，基因編輯技術領導者 CRISPR Therapeutics(CRSP-US) 近期在美國與 Vertex 合作的基因療法 Casgevy，已獲美英等多國核准用於鐮刀型紅血球與β地中海貧血等罕病治療，被譽為 CRISPR 技術商業化的重大里程碑。

同時傳出有研究團隊以基因編輯療法，成功治療患有罕見疾病「CPS1 缺乏症候群」的嬰兒，此療法利用 CRISPR 技術，修正嬰兒肝臟中的錯誤基因，使其能正常代謝蛋白質，為罕病基因治療開啟新篇章，也創下全球首例，進一步強化 CRISPR 在智慧醫療與基因科技的優勢，而 CRISPR 亦為 00983A 的重倉持股。