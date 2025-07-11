〈焦點股〉女股神旗下ARKK今年來漲逾3成 00983A同樂創掛牌以來新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
由女股神 Cathie Wood 掌舵的方舟投資 (ARK Invest) 旗下 ARKK ETF，今年來漲幅已超過 30%，領先美股四大指數，凸顯今年以來美股投資風格轉變，資金湧向具未來性的顛覆式創新企業。於台股掛牌的中信 ARK 創新主動式 ETF(00983A-TW)，重點布局人工智慧、區塊鏈、電動車、智慧醫療與基因科技等領域，受 ARKK 創高激勵，今 (11) 日股價衝上 10.58 元，漲幅近 1.5%，創掛牌以來新高。
中國信託投信表示，網路交易平台 Robinhood(HOOD-US) 近期斥資 2 億美元收購老牌加密交易所 Bitstamp，不僅取得 50 張以上數位資產執照，並計畫於歐盟推動「代幣化美股交易」、在新加坡設立加密貨幣交易中心，搶攻亞洲市場，強化其在數位資產生態系的領先地位，近期股價一度創歷史新高。而 Robinhood 也為 00983A 的前十大持股之一，可望受惠其全球佈局的利多。
同時，基因編輯技術領導者 CRISPR Therapeutics(CRSP-US) 近期在美國與 Vertex 合作的基因療法 Casgevy，已獲美英等多國核准用於鐮刀型紅血球與β地中海貧血等罕病治療，被譽為 CRISPR 技術商業化的重大里程碑。
同時傳出有研究團隊以基因編輯療法，成功治療患有罕見疾病「CPS1 缺乏症候群」的嬰兒，此療法利用 CRISPR 技術，修正嬰兒肝臟中的錯誤基因，使其能正常代謝蛋白質，為罕病基因治療開啟新篇章，也創下全球首例，進一步強化 CRISPR 在智慧醫療與基因科技的優勢，而 CRISPR 亦為 00983A 的重倉持股。
中信投信表示，隨著 TACO(Trump Always Chickens Out) 交易熱潮發酵、美國企業 Q1 財報優於預期，以及 AI 科技應用全面擴散等三大利多撐腰，美股市場情緒快速回溫。00983A 也可望在市場多頭推動下受惠，加上美國 3 大政策面利多加持，包括金融監管鬆綁、降息循環延續，以及穩定幣法案過關，有望引領資金持續布局未來主流科技領域。
- EBC全球百萬美金交易大賽 最強首選平台
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 主動式ETF股王之爭白熱化 00981A本周連2日攻新高價
- 債券ETF受益人數連6黑續創今年新低 7檔逆勢創高
- 女股神旗下ARKK今年漲逾23%跑贏美股指數 法人分析四原因
- Circle上市以來狂飆逾600%！女股神減碼 套現3.3億美元
下一篇