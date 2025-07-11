鉅亨網新聞中心 2025-07-11 08:10

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中國和馬來西亞互免簽證協定將在 17 日生效。根據協定，以休閒旅遊、探親訪友等為目的，在締約另一方入境、出境或過境，停留不超過 30 日，每 180 日累計停留不超過 90 日，可免辦簽證。

中國和馬來西亞互免簽證協定 7月17日生效。(圖:shutterstock)

，據「中華人民共和國政府和馬來西亞政府關於互免持公務普通護照和普通護照人員簽證的協定」，持有效的中國公務普通護照、普通護照和馬來西亞普通護照人員，以休閒旅遊、探親訪友、商務活動、交流訪問、私人事務、醫療、國際運輸 (機組人員) 為目的，在締約另一方入境、出境或過境，停留不超過 30 日，且每 180 日累計可停留不超過 90 日，可免辦簽證。

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如需在締約另一方境內單次停留逾 30 日或在締約另一方境內定居，或從事工作、學習、新聞報道等須經締約另一方主管部門事先批准的活動，應在入境締約另一方前申請相應簽證。

中國國家主席習近平 4 月 15 日至 17 日對馬來西亞進行國事訪問，雙方當時發布的聯合聲明提到，積極評價兩國正式簽署互免簽證協定，相信這將進一步便利雙向人員往來，持續增進兩國在教育、文旅等領域交流合作。

馬來西亞於 2023 年 12 月開放對中國免簽，中國觀光客赴馬來西亞平均每月達 25 萬人次。