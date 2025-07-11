鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-11 06:00

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上海浦東機場日前發布「中轉無憂」、「深夜驛站」、「航延樂享」等服務，以休息艙、24 小時淋浴設施、航延餐券、機場閃送等形式，為中轉旅客和深夜乘機旅客提供更便捷舒適的休憩體驗。

上海浦東機場推出過夜服務，有淋浴、休息艙。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》周四（10 日）報導，浦東機場在 T1、T2 航廈的國際、港澳台出發候機區，已全新打造 30 個休息艙點位，分別位於 T1 的 24 號登機口和 T2 的 67 號登機口附近，配備可調節至平躺的軟座沙發、獨立新風系統、收拉式小桌板、儀容鏡、充電接口等，環境燈光亮度也可按需調節。

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休息艙的收費標準對標中國國內大型樞紐機場，半小時人民幣 35 元，1 小時 65 元，3 小時 185 元。目前 T2 的 13 台休息艙已啟用，其餘休息艙計劃 7 月底啟用。

此外，考慮到中轉旅客等在機場的淋浴需求，浦東機場設置 5 處共計 11 個 24 小時免費開放的淋浴間，包括 9 個單人淋浴間和 2 個多功能淋浴間，位於 T1、T2 的國際、港澳台轉國內，以及國際、港澳台到達通道處。

淋浴間配備恆溫熱水器、吹風機、行李架、掛衣架、穿衣凳、防滑地墊等設施，提供一次性毛巾、洗髮露、沐浴露等洗浴用品。

其中，多功能淋浴間內設置嬰兒護理台、嬰兒座椅、無障礙扶手。目前位於 T2 國際、港澳台到達區 D69、D83 橋位的兩處淋浴間已率先啟用，其餘淋浴間計劃在暑運期間陸續啟用。

據浦東發布，今年上半年上海邊檢機關累計查驗入境外籍旅客數量近 260 萬人次，較一年前激增 44.8%。其中，已有超過 140 萬人次外籍旅客利用免簽政策和 240 小時過境免簽政策從上海口岸入境，佔入境外籍旅客總量 54% 以上，較去年同期暴增 228%。

隨著來華簽證便利不斷提升、國際航班持續恢復和入境旅遊重啟，上海入境旅遊正處於快速恢復階段。

統計數據顯示，2024 年 1～9 月上海入境旅遊者已達到 461 萬人次，年增一倍。其中，通過旅行社外聯和接待的入境遊客約 17 萬人次，分別增長 10 倍和 5 倍。