鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 15:00

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全球最大穩定幣發行商 Tether Holdings SA 近日因一則重磅消息震動金融市場，該公司在瑞士自有金庫中儲存約 80 噸黃金，價值高達 80 億美元。Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示，這使得 Tether 成為「除銀行和國家外全球最大的黃金持有者之一」。這一數字與瑞士銀行業巨頭瑞銀揭露的貴金屬及商品總價值相當，引發市場對穩定幣資產配置邏輯的深度關注。

比任何法定貨幣都安全！穩定幣巨頭Tether也玩黃金 在瑞士儲藏80噸有何盤算？（圖：Shutterstock）

作為市值最大穩定幣發行商，Tether 推出的泰達幣 (USDT) 自 2014 年面世以來，已發展成為交易量最大的加密貨幣，目前流通量約 1590 億美元，核心機制是透過發行與美元 1:1 錨定的代幣換取法幣，並將資金投資於包括黃金在內的多元資產組合。

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根據 Tether 在 3 月公布的財報，黃金佔其總儲備的 5%，對應市值約 80 億美元。值得注意的是，該公司在瑞士設有自管金庫，Ardoino 稱其為「全球最安全的設施之一」，但出於安全考慮拒絕披露具體位置。

Tether 的黃金儲備策略與其對法定貨幣體系的擔憂緊密相關。Ardoino 說：「黃金比任何法定貨幣都更安全，特別是在美國債務水平持續攀升的背景下。」

對法幣的擔憂也推動 Tether 推出與黃金掛鉤的穩定幣 XAUT，每枚代幣由 1 盎司實體黃金支撐，用戶可直接在瑞士贖回實體黃金。目前 XAUT 總發行量相當於 7.7 噸黃金 (約 8.19 億美元)，雖遠小於全球最大黃金 ETF 約 950 噸的持股量，但已形成穩定的實體兌換通道。

分析師指出，Tether 的黃金佈局恰逢全球避險情緒高漲期。今年以來金價漲幅逾 25%，地緣政治緊張局勢升級與貿易戰加劇促使投資人湧入避險資產，各國央行和主權機構的強勁需求亦支撐金價走強。

Ardoino 透露，選擇自主保管金條而非商業金庫營運商，每年可節省約 50 個基點的管理成本。若 XAUT 流通量成長至千億美元規模，成本節約效應將更為明顯。

然而，Tether 的黃金儲備策略正面臨日益嚴峻的監管挑戰。美國《GENIUS 法案》和歐盟《加密資產市場監管法規》(MiCA) 均將穩定幣儲備嚴格限定於現金或類現金工具，明確排除黃金等大宗商品。若相關法規落地實施，Tether 可能被迫調整資產結構以符合法規要求。

此外，更廣泛的監理壓力也在累積，英國央行 (BoE) 總裁近期警告穩定幣可能削弱貨幣主權並威脅金融穩定，而 Tether 作為佔據穩定幣市場絕對份額的發行方，已成監理重點關注對象。

目前，Tether 的黃金配置已引發多重爭議。支持者認為實體資產儲備增強了穩定幣信用背書，批評者則質疑其規避法幣監管體系的實質。