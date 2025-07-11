鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-11 12:20

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外媒周四 (10 日) 報導稱螞蟻集團(688688-CN) 計畫採用 Circle 的穩定幣 USDC，螞蟻國際當天傍晚緊急闢謠，明確回應目前並無此計畫。不過，螞蟻國際表示，將在香港《穩定幣條例》8 月 1 日生效後，盡快向金管局提交穩定幣發行牌照申請。

緊急闢謠！螞蟻國際：暫無接入Circle穩定幣計畫 多項金融科技佈局穩步推進（圖：Shutterstock）

螞蟻國際透露，公司在全球財資管理加速投資，拓展合作，將 AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。

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在金融科技領域，螞蟻國際近期動作頻頻。6 月 8 日，螞蟻國​​際與德意志銀行在慕尼黑簽署策略合作備忘錄，深化雙方自 2019 年建立的合作關係。此次合作將結合螞蟻國際的代幣化技術和 AI 外匯技術，為歐亞企業提供更全面的支付解決方案。

上周五 (4 日)，螞蟻國​​際與國際掉期與衍生工具協會(ISDA) 在新加坡金管局「Project Guardian」計畫支持下，共同發布《代幣化存款在交易銀行業務中的應用》（Use of Tokenised Bank Liabilities for Transaction Banking）白皮書，推動代幣化存款與共享分類帳在跨境支付及外匯結算領域的發展，並提出代幣化存款技術的基本原則和標準。

值得注意的是，香港立法會近日通過了《穩定幣條例草案》。螞蟻國際表示，將在條例生效後第一時間提交牌照申請。該公司透露，正在全球財資管理領域加速佈局，將 AI、區塊鏈和穩定幣技術投入大規模應用。