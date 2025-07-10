鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 11:00

‌



全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 價格今 (10) 日凌晨首次突破 11.2 萬美元關口，盤中一度最高觸及 112022 美元後，小幅回落至 111300 美元附近，單日漲幅最高達 3%，今年來累計漲幅近 19%，成為今年表現最強勁的主流數位資產。

11.2萬美元！比特幣今年第三度創歷史新高 專家曝「它」是最大推手（圖：Shutterstock）

比特幣在 2025 年已經第三次刷新歷史新高紀錄。今年 1 月 20 日，川普正式就任美國總統當日，比特幣自 7 萬美元啟動漲勢，首度突破 10.8 萬美元大關。

‌



今年 5 月 22 日，隨著中美貿易戰傳出緩和訊號後，比特幣價格再度躍升至 111970 美元高點。這次突破 11.2 萬美元關口，標誌著比特幣在短短十個月內實現價格翻倍。

值得注意的是，賓州計畫若實施將顯著改變全球資本流動格局。

分析師認為，Fed 可能效法日本央行 (BOJ) 推行零利率，甚至負利率政策，迫使傳統美債投資人轉向比特幣等另類資產尋求保值。

目前，以太幣、Solana 等主流公鏈代幣年內跌幅均超 40%，與比特幣形成鮮明對比，凸顯資金向主要數位資產集中的趨勢。