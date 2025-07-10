11.2萬美元！比特幣今年第三度創歷史新高 專家曝「它」是最大推手
鉅亨網編譯陳韋廷
全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 價格今 (10) 日凌晨首次突破 11.2 萬美元關口，盤中一度最高觸及 112022 美元後，小幅回落至 111300 美元附近，單日漲幅最高達 3%，今年來累計漲幅近 19%，成為今年表現最強勁的主流數位資產。
比特幣在 2025 年已經第三次刷新歷史新高紀錄。今年 1 月 20 日，川普正式就任美國總統當日，比特幣自 7 萬美元啟動漲勢，首度突破 10.8 萬美元大關。
今年 5 月 22 日，隨著中美貿易戰傳出緩和訊號後，比特幣價格再度躍升至 111970 美元高點。這次突破 11.2 萬美元關口，標誌著比特幣在短短十個月內實現價格翻倍。
分析人士指出，比特幣持續走強與所謂「賓州計畫」密切相關。該方案據傳由美國政府醞釀，旨在透過財政部與聯準會 (Fed) 協同操作，以低利新債置換高息舊債的方式緩解債務壓力，具體措施可能包括直接干預利率曲線、建立債務管理新機制等，本質被市場解讀為美國版「量化寬鬆」政策的升級版。
值得注意的是，賓州計畫若實施將顯著改變全球資本流動格局。
分析師認為，Fed 可能效法日本央行 (BOJ) 推行零利率，甚至負利率政策，迫使傳統美債投資人轉向比特幣等另類資產尋求保值。
目前，以太幣、Solana 等主流公鏈代幣年內跌幅均超 40%，與比特幣形成鮮明對比，凸顯資金向主要數位資產集中的趨勢。
隨著川普政府推動政策落地，現任 Fed 主席鮑爾面臨政策轉向壓力。市場普遍預期，在鮑爾明年任期結束後，比特幣有望迎來新一輪上漲週期。目前機構投資人正密切關注美國財政部後續動作，加密貨幣市場波動率已攀升至今年高點。
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