鉅亨速報 - Factset 最新調查：Voya Financial Inc(VOYA-US)EPS預估上修至8.29元，預估目標價為82.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Voya Financial Inc(VOYA-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.17元上修至8.29元，其中最高估值8.58元，最低估值7.85元，預估目標價為82.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.58(8.58)
|10.25
|11.97
|13.3
|最低值
|7.85(7.79)
|9.3
|10.71
|13.3
|平均值
|8.24(8.17)
|9.87
|11.42
|13.3
|中位數
|8.29(8.17)
|9.88
|11.45
|13.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.87億
|88.60億
|88.40億
|84.82億
|最低值
|75.43億
|77.74億
|39.89億
|84.82億
|平均值
|77.57億
|81.65億
|70.23億
|84.82億
|中位數
|76.37億
|78.89億
|80.60億
|84.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.84
|16.61
|4.30
|5.42
|6.17
|營業收入
|76.49億
|42.30億
|59.22億
|73.48億
|80.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Voya Financial Inc(VOYA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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