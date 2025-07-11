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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Voya Financial Inc(VOYA-US)EPS預估上修至8.29元，預估目標價為82.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Voya Financial Inc(VOYA-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.17元上修至8.29元，其中最高估值8.58元，最低估值7.85元，預估目標價為82.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.58(8.58)10.2511.9713.3
最低值7.85(7.79)9.310.7113.3
平均值8.24(8.17)9.8711.4213.3
中位數8.29(8.17)9.8811.4513.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.87億88.60億88.40億84.82億
最低值75.43億77.74億39.89億84.82億
平均值77.57億81.65億70.23億84.82億
中位數76.37億78.89億80.60億84.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.8416.614.305.426.17
營業收入76.49億42.30億59.22億73.48億80.50億

詳細資訊請看美股內頁：
Voya Financial Inc(VOYA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOYA

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Voya Financial Inc73.2+0.38%

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