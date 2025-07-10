公股龍頭兆豐銀優先導入「數位化」盡職治理 提升效率和透明度受肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-10 20:26

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在全球永續浪潮推動下，企業治理進入數位轉型新階段，兆豐銀行善用數位化盡職治理流程，利用數位工具和平台來增強和優化盡職治理流程，臺灣集保結算所於今 (10) 日舉辦「數位化盡職治理服務上線發表會」，正式推出涵蓋「投資組合永續績效」與「投票結果逐案揭露」等多項創新數位服務。

公股龍頭兆豐銀導入「數位化」盡職治理 提升效率和透明度受肯定。（圖:兆豐銀提供）

兆豐銀行由金融市場事業群副總經理陳昭蓉出席，與金管會證期局主任秘書黃仲豪、臺灣集保結算所董事長林丙輝、證交總經理李愛玲及櫃檯買賣中心董事長簡立忠等主管機關及投資機構代表共同見證臺灣資本市場邁向永續治理新里程。

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數位化盡職治理係指利用數位工具和平台來增強和優化盡職治理流程，以提升效率和透明度，包括運用數據分析、雲端技術、線上協作平台等，以支援盡職調查、風險評估、合規監控等環節。

為響應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」政策指引、支持數位化盡職治理，暨深化我國機構投資人之國際競爭力，兆豐銀行領先同業參與臺灣集中保管結算所於 112 年推出之一站式「股東會投票結果逐案揭露」試行服務，將所投資之上市櫃公司股東會投票結果，逐案揭露於「公司投資人關係整合平台 (ESG IR 平台)」，實現對盡職治理與資訊透明之高度承諾，協助臺灣集中保管結算所於 114 年 6 月 30 日正式推出多項數位化盡職治理服務。