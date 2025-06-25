〈詹宏志開講〉為何今年電商更難做？中國業者不怕虧損「對市場清倉」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-25 12:52

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網家 (8044-TW) 董事長詹宏志今 (25) 日表示，電商正面臨更龐大的資本戰壓力，這是源於中國跨境電商業者不怕虧損「對市場清倉，而非對市場開發」，同時，隨著 AI 的快速發展，預料將對後續消費者在電商的比價行為又有改變，也要密切關注。

網家今日召開股東會。(圖：網家提供)

詹宏志說，過往中國的跨境電商重點經營美國，現在受到對等關稅影響，貨品快速往其他地方擴散，包括日本、韓國和東南亞等地，因是對市場的清倉，不是對市場的開發，對各國的電商都造成很大衝擊。

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詹宏志進一步說明，這波資本戰是源於中國電商「虧損不是問題」的工作方式，與過往業者在合理的資本範圍內做可長可久事業的想法，完全不同。

不僅如此，由於國際政經局勢不確定性高，消費氣氛也不好，導致今年電商還是過著苦日子，但隱藏的好消息是，當艱辛過程挺過去後，市場版圖會因此而擴大。

此外，詹宏志強調，AI 發展第一個衝擊電商的是比價網站，會快速消化比價網站的結果，可能影響後續的電商行為，需要觀察。