暑期旺季到 餐飲業強打聯名牌 故宮首度推國寶級食尚展
鉅亨網記者王莞甯 台北
第三季暑期餐飲旺季報到，為在競爭激烈的市場中脫穎而出，餐飲集團王品 (2727-TW) 和揚秦 (2755-TW) 紛紛打出聯名牌，王品旗下連鎖麻辣鍋青花驕攜手故宮跨界打造出國寶級食尚展，揚秦則是持續進行史努比的品牌聯名，有助激勵加盟展店。
王品說明，此次青花驕與故宮攜手合作，推出「五感立體味型展」以藝術入味，讓國寶演繹生活，首度讓文物從展櫃進入餐廳走向餐桌。
其中，將博物館展廳導入青花驕包廂，甚至有會動的清明上河圖數位動畫部分片段，而聯名套餐也復刻國寶文物作為食器，例如，以毛公鼎設計發想的驕公鼎肩小排牛肉麵，並導入宮廷御宴中的精緻甜點冰心琥珀綠豆糕。
王品樂觀看待，這波聯營活動，將帶進新來客，並增添在麻辣鍋版圖的新話題。
揚秦則指出，二大主力品牌麥味登和炸雞大獅都將積極展店，暑期麥味登與國際經典 IP 史努比的品牌聯名效益正持續發酵，隨著全台各門市陸續改裝及周邊商品熱賣，也進一步帶動門市的人氣。
揚秦總經理林麗玲表示，受惠於品牌聯名效益和加盟創業市場日漸活絡，洽談加盟人潮踴躍；截至目前，麥味登全台總店數 916 家，炸雞大獅海內外店數 127 家。
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