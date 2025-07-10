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營收速報 - 陽程(3498)6月營收2.13億元年增率高達311.67％

鉅亨網新聞中心


陽程(3498-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣2.13億元，年增率311.67%，月增率125.05%。

今年1-6月累計營收為5.93億元，累計年增率143.31%。

最新價為37.4元，近5日股價下跌-3.03%，相關其他電子類指數上漲1.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-222 張
  • 外資買賣超：-216 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 2.13億 312% 125%
25/5 9,481萬 70% -34%
25/4 1.44億 106% 387%
25/3 2,950萬 121% -18%
25/2 3,598萬 56% -53%
25/1 7,594萬 152% -49%

陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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