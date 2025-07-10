營收速報 - 陽程(3498)6月營收2.13億元年增率高達311.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為5.93億元，累計年增率143.31%。
最新價為37.4元，近5日股價下跌-3.03%，相關其他電子類指數上漲1.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-222 張
- 外資買賣超：-216 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|2.13億
|312%
|125%
|25/5
|9,481萬
|70%
|-34%
|25/4
|1.44億
|106%
|387%
|25/3
|2,950萬
|121%
|-18%
|25/2
|3,598萬
|56%
|-53%
|25/1
|7,594萬
|152%
|-49%
陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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