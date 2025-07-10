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鉅亨速報

營收速報 - 興富發(2542)6月營收44.30億元年增率高達53.23％

鉅亨網新聞中心


興富發(2542-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣44.30億元，年增率53.23%，月增率1979.27%。

今年1-6月累計營收為59.23億元，累計年增率-61.13%。

最新價為40.35元，近5日股價下跌-3.57%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1299 張
  • 外資買賣超：+452 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+847 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 44.30億 53% 1979%
25/5 2.13億 -95% 24%
25/4 1.72億 -94% -61%
25/3 4.39億 -86% -9%
25/2 4.85億 -72% 163%
25/1 1.84億 -54% -92%

興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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