營收速報 - 興富發(2542)6月營收44.30億元年增率高達53.23％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為59.23億元，累計年增率-61.13%。
最新價為40.35元，近5日股價下跌-3.57%，相關建材營造下跌-2.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1299 張
- 外資買賣超：+452 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+847 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|44.30億
|53%
|1979%
|25/5
|2.13億
|-95%
|24%
|25/4
|1.72億
|-94%
|-61%
|25/3
|4.39億
|-86%
|-9%
|25/2
|4.85億
|-72%
|163%
|25/1
|1.84億
|-54%
|-92%
興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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