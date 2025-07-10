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鉅亨速報

營收速報 - 凱基金(2883)6月營收142.90億元年增率高達227.97％

鉅亨網新聞中心


凱基金(2883-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣142.90億元，年增率227.97%，月增率-189.66%。

今年1-6月累計營收為271.59億元，累計年增率-2.43%。

最新價為15.05元，近5日股價下跌-0.67%，相關金融保險下跌-0.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6387 張
  • 外資買賣超：-37949 張
  • 投信買賣超：+26959 張
  • 自營商買賣超：+4603 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 142.90億 228% -190%
25/5 -159.38億 -10022% -1172%
25/4 14.87億 -80% -86%
25/3 108.55億 410% 13%
25/2 96.40億 28% 41%
25/1 68.24億 10% -32%

凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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