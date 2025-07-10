營收速報 - 凱基金(2883)6月營收142.90億元年增率高達227.97％
鉅亨網新聞中心
凱基金(2883-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣142.90億元，年增率227.97%，月增率-189.66%。
今年1-6月累計營收為271.59億元，累計年增率-2.43%。
最新價為15.05元，近5日股價下跌-0.67%，相關金融保險下跌-0.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6387 張
- 外資買賣超：-37949 張
- 投信買賣超：+26959 張
- 自營商買賣超：+4603 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|142.90億
|228%
|-190%
|25/5
|-159.38億
|-10022%
|-1172%
|25/4
|14.87億
|-80%
|-86%
|25/3
|108.55億
|410%
|13%
|25/2
|96.40億
|28%
|41%
|25/1
|68.24億
|10%
|-32%
凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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