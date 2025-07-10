鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-10 14:30

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知名財經分析師 Jim Cramer 週三對他長期以來最看好的股票之一輝達的重要性發表了看法，並建議投資人「抱緊輝達，我們市值 5 兆美元見。」

AI革命得靠它！財經名嘴力挺輝達：別賣、市值5兆美元見。(圖:shutterstock)

Cramer 指出：「無論是微軟還是蘋果，都無法聲稱他們目前正在創造一場新的工業革命，但輝達可以。」他補充道：「公平地說，他們確實創造了上一次工業革命，即個人電腦的興起，儘管那已是很久以前的事了。」

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輝達週三交易時段首次突破 4 兆美元大關，最終收盤上漲 1.8%，市值定格在 3.97 兆美元。這家晶片製造商現已成為全球市值最高的公司，超越了曾位居榜首的競爭對手微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 。輝達於去年 2 月突破 2 兆美元，並在 4 個月後攀升至 3 兆美元以上。

過去幾年，隨著華爾街和企業界對生成式人工智慧的關注，輝達的市值呈現爆炸式增長。輝達的產品被普遍認為是業界頂尖，而大型科技公司的超大規模雲端供應商們正爭相搶購其產品，以在人工智慧軍備競賽中保持領先地位，並從最先進的人工智慧模型中獲益。

Cramer 強調了人工智慧的變革潛力，並表示「每一台圖形處理器（GPU）不如輝達的電腦都已過時」。他還指出，輝達的技術將改變企業的運營方式，稱其使人形機器人和自動駕駛汽車成為可能。克 ramer 繼續說道，這些機器人可以執行單調或危險的工作，甚至可能取代許多白領員工。

Cramer 進一步表示，在美中貿易關係中，輝達對美國而言是一個寶貴的籌碼。他認為，由於中國對輝達產品的需求，讓輝達有時似乎是美國對中國「唯一的談判籌碼」。儘管中國是美國最大的製造商之一，但 Cramer 認為輝達比中國擁有的任何東西，都更具談判籌碼。

他總結道：「底線是什麼？輝達，持有它，不要交易它。哦，我們 5 兆美元見。」