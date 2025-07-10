鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 16:40

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蘋果 (AAPL-US) 周三 (9 日) 宣布一項重要人事變動案，營運長 Jeff Williams 將在本月稍後正式卸任，由現任營運高級副總裁 Sabih Khan 接任，這次交接是蘋果長期規劃中的管理層過渡行動的一部分，也標誌著公司高層一次重要的權力轉

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蘋果高層再洗牌！Williams年底卸任營運長 庫克將如何面臨管理層老化與AI挑戰？(圖取自蘋果官網)

Williams 將在今年稍晚正式退休，退休前仍將向執行長庫克匯報，並繼續負責設計團隊、Apple Watch 及健康項目。退休後，設計團隊將直接向庫克匯報。這次交接雖在意料之中，但仍被視為蘋果歷史上一次重要的高層變動。

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蘋果執行長庫克周三則發出聲明表示，Williams 對蘋果的全球供應鏈、Apple Watch、健康項目及設計團隊的貢獻無可取代，並強調他在過去 27 年間對蘋果的成功至關重要。

Williams 自 1998 年加入蘋果以來，歷任多個關鍵職位，包括全球採購主管、營運副總裁，並於 2015 年升任營運長。他在庫克身邊擔任首席副手長達多年，被視為「庫克接班人」之一。

在 Williams 的領導下，蘋果成功推出 Apple Watch，並主導了健康戰略與設計團隊的管理。他還在 2019 年接手蘋果的硬體與軟體設計團隊，成為首位以營運背景接管這些核心部門的高管。

Williams 接任者 Khan 同樣是蘋果資深高層，自 1995 年加入公司以來已效力近 30 年，2019 年起擔任營運高級副總裁，主要負責全球供應鏈管理。他在確保產品質量、規劃、採購、製造、物流等環節中發揮關鍵作用。

Khan 此次接任蘋果營運長一職並未讓外界感到意外，因為他早已被視為 Williams 的接班人選。

此次管理層變動正值蘋果面臨多重挑戰之際，包括將 iPhone 生產從中國轉移至印度因應美國關稅政策，以及在全球供應鏈不穩定情況下，維持產品質量與交付效率，Khan 將在這些挑戰中肩負重任。

近年來，蘋果持續推進高層人事更替，包括去年財務長的交接，顯示公司正逐步為未來領導層鋪路。

然而，蘋果管理層普遍年齡偏大，核心團隊多為「60 後」，僅有兩位「70 後」成員，這種「老化」現象被認為是蘋果在 AI 領域落後的原因之一，與積極招募年輕 AI 人才的 Meta 形成鮮明對比。