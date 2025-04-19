鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融RF-US的目標價調降至24元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2025-04-19 06:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對區域金融(RF-US)提出目標價估值：中位數由25元下修至24元，調降幅度4%。其中最高估值29元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予區域金融評價：積極樂觀12位、保持中立12位、保守悲觀1位。
區域金融今(19日)收盤價為19.255元。近5日股價上漲4%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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