鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOX-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對福斯(FOX-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值67元，最低估值48元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予福斯評價：積極樂觀7位、保持中立15位、保守悲觀1位。
福斯今(10日)收盤價為50.53元。近5日股價下跌3.57%，標普指數上漲0.44%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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