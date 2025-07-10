〈陸股盤後〉川普發第二波關稅函 滬指重回3,500點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-10 16:30

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中國股市三大指數周四（10 日）收盤同步走高，滬指重回 3,500 點，美國總統川普周一發出 14 封關稅告知信後，周三第二波徵稅函來襲，共覆蓋 8 個國家。

川普發第二波關稅函，滬指重回3,500點。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 0.48% 報 3,509.68 點，深證成指漲 0.47% 報 10,631.13 點，創業板指漲 0.22% 報 2,189.58 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5153 兆元。

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房地產、煤炭、券商、鋼鐵、醫藥、銀行類股集體走高，石油、有色、釀酒族群上揚。

美股周三盤中，川普在社交媒體平台 Truth Social 上發布致汶萊、阿爾及利亞、摩爾多瓦、伊拉克、菲律賓和利比亞的信函。

川普表示，將自 8 月 1 日起對汶萊和摩爾多瓦的產品徵收 25% 關稅，對阿爾及利亞、伊拉克及利比亞的產品徵收 30% 關稅，對菲律賓產品徵收 20% 關稅。

緊接著，他又發布致斯里蘭卡的信件，並表示美國將自 8 月 1 日起對所有斯里蘭卡產品徵收 30% 關稅。

美股周三盤後，川普發布致巴西有關加徵關稅的信函，表示美國將 8 月 1 日起對所有巴西產品徵收 50% 關稅，關稅稅率遠高於川普在 4 月 2 日公布的 10%。

川普在信中明確指出，巴西的貿易政策造成對美不可持續的貿易逆差，威脅到美國經濟和國家安全。他還在信中寫道，將對巴西可能存在的不公平貿易行為展開調查。