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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為9.90元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.1元下修至1.07元，其中最高估值1.26元，最低估值0.3元，預估目標價為9.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.26(1.26)1.662.162.6
最低值0.3(0.3)0.50.750.87
平均值1.06(1.07)1.331.51.54
中位數1.07(1.1)1.341.61.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,827.02億1,911.91億1,966.18億1,988.76億
最低值1,669.00億1,462.55億1,574.29億1,567.79億
平均值1,770.04億1,743.72億1,794.30億1,778.28億
中位數1,779.03億1,731.66億1,811.00億1,778.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.324.49-0.491.091.48
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSF

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