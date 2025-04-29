鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為173元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.72元下修至10.14元，其中最高估值11.87元，最低估值8.5元，預估目標價為173元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.87(11.87)
|12.98
|11.27
|最低值
|8.5(9.36)
|6.99
|6.27
|平均值
|10.39(10.67)
|10.69
|8.77
|中位數
|10.14(10.72)
|11.39
|8.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51,102,000
|54,294,000
|46,720,460
|最低值
|47,000,000
|44,217,000
|42,576,000
|平均值
|48,391,270
|49,981,030
|44,648,230
|中位數
|47,711,000
|50,706,570
|44,648,230
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.63
|11.35
|14.47
|11.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,633,070
|44,088,580
|58,700,962
|56,924,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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