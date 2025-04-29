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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為173元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.72元下修至10.14元，其中最高估值11.87元，最低估值8.5元，預估目標價為173元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值11.87(11.87)12.9811.27
最低值8.5(9.36)6.996.27
平均值10.39(10.67)10.698.77
中位數10.14(10.72)11.398.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值51,102,00054,294,00046,720,460
最低值47,000,00044,217,00042,576,000
平均值48,391,27049,981,03044,648,230
中位數47,711,00050,706,57044,648,230

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.6311.3514.4711.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,633,07044,088,58058,700,96256,924,059

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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