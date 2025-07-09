鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至32.2元，預估目標價為560元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由32.02元上修至32.2元，其中最高估值36.25元，最低估值25.19元，預估目標價為560元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|36.25(36.25)
|42.46
|50.06
|最低值
|25.19(25.19)
|26.57
|39.52
|平均值
|31.27(31.16)
|35.01
|44.09
|中位數
|32.2(32.02)
|34.95
|42.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69,339,000
|85,667,580
|100,730,200
|最低值
|61,775,280
|68,565,240
|76,088,970
|平均值
|65,718,690
|74,131,760
|84,534,360
|中位數
|66,320,460
|71,207,440
|76,783,890
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.95
|18.48
|27.71
|41.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,935,513
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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