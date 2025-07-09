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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至32.2元，預估目標價為560元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由32.02元上修至32.2元，其中最高估值36.25元，最低估值25.19元，預估目標價為560元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值36.25(36.25)42.4650.06
最低值25.19(25.19)26.5739.52
平均值31.27(31.16)35.0144.09
中位數32.2(32.02)34.9542.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值69,339,00085,667,580100,730,200
最低值61,775,28068,565,24076,088,970
平均值65,718,69074,131,76084,534,360
中位數66,320,46071,207,44076,783,890

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.9518.4827.7141.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,935,51348,221,63060,256,14262,557,192

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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