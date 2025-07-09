營收速報 - 達欣工(2535)6月營收18.49億元年增率高達43.01％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為109.70億元，累計年增率42.62%。
最新價為56.8元，近5日股價下跌-0.53%，相關建材營造下跌-2.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-93 張
- 外資買賣超：-126 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|18.49億
|43%
|-9%
|25/5
|20.29億
|9%
|-19%
|25/4
|24.91億
|109%
|-0%
|25/3
|25.01億
|132%
|111%
|25/2
|11.88億
|9%
|30%
|25/1
|9.13億
|-23%
|-29%
達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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