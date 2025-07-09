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營收速報 - 達欣工(2535)6月營收18.49億元年增率高達43.01％

鉅亨網新聞中心


達欣工(2535-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣18.49億元，年增率43.01%，月增率-8.88%。

今年1-6月累計營收為109.70億元，累計年增率42.62%。

最新價為56.8元，近5日股價下跌-0.53%，相關建材營造下跌-2.11%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-93 張
  • 外資買賣超：-126 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 18.49億 43% -9%
25/5 20.29億 9% -19%
25/4 24.91億 109% -0%
25/3 25.01億 132% 111%
25/2 11.88億 9% 30%
25/1 9.13億 -23% -29%

達欣工(2535-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為集合住宅商辦大樓等建築工程總承包。晶圓廠、封測廠等高科技廠房工程總承包。捷運、道路等交通工程統包及總承包。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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