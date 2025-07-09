search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 微星(2377)6月營收195.61億元年增率高達32.99％

鉅亨網新聞中心


微星(2377-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣195.61億元，年增率32.99%，月增率-5.57%。

今年1-6月累計營收為1,148.57億元，累計年增率21.8%。

最新價為142元，近5日股價下跌-1.39%，相關電腦週邊下跌-1.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2652 張
  • 外資買賣超：-1132 張
  • 投信買賣超：-1938 張
  • 自營商買賣超：+418 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 195.61億 33% -6%
25/5 207.15億 33% -2%
25/4 210.41億 28% 4%
25/3 202.63億 23% 22%
25/2 166.23億 12% -0%
25/1 166.54億 2% 32%

微星(2377-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為有關各種電腦硬體軟體之設計及其成品與零組件製造買賣業務。電子零件之製造買賣業務。有關前項業務之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收微星

相關行情

台股首頁我要存股
微星142+1.07%
美元/台幣29.150+0.28%

延伸閱讀



Empty