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營收速報 - 永冠-KY(1589)6月營收7.61億元年增率高達34.29％

鉅亨網新聞中心


永冠-KY(1589-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣7.61億元，年增率34.29%，月增率14.36%。

今年1-6月累計營收為37.50億元，累計年增率18.73%。

最新價為23.7元，近5日股價下跌-2.07%，相關電機機械下跌-3.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-125 張
  • 外資買賣超：-139 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 7.61億 34% 14%
25/5 6.66億 16% 1%
25/4 6.57億 10% -3%
25/3 6.78億 23% 34%
25/2 5.08億 95% 5%
25/1 4.82億 -21% -41%

永冠-KY(1589-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為主要從事球狀石墨鑄鐵/灰口鑄鐵之高級鑄件產品之製造及銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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