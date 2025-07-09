營收速報 - 永冠-KY(1589)6月營收7.61億元年增率高達34.29％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為37.50億元，累計年增率18.73%。
最新價為23.7元，近5日股價下跌-2.07%，相關電機機械下跌-3.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-125 張
- 外資買賣超：-139 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|7.61億
|34%
|14%
|25/5
|6.66億
|16%
|1%
|25/4
|6.57億
|10%
|-3%
|25/3
|6.78億
|23%
|34%
|25/2
|5.08億
|95%
|5%
|25/1
|4.82億
|-21%
|-41%
永冠-KY(1589-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為主要從事球狀石墨鑄鐵/灰口鑄鐵之高級鑄件產品之製造及銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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