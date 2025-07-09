水資源系統統包廠兆聯實業6月營收14.55億元創新高 Q2也登頂

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-09 18:32

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光電、半導體、PCB 等高科技產業水資源系統統包工程服務廠兆聯實業 (6944-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收 14.55 億元，創新高，月增 29.06%，年增 48.4%；同時第二季營收爲 37.31 億元，也創新高，季增 22.76%，年增 53.4%。

兆聯實業董事長林國清。(鉅亨網記者張欽發攝)

兆聯實業 2025 年 1-6 月營收 67.72 億元，年增 46.66%。

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兆聯實業於 5 月 28 以每股 262 元掛牌上市， 今天的收盤價爲 442 元。

兆聯實業 2024 年營收突破百億元，同時，去年底在手未交訂單高達 149 億元，可望推升 2025 年營收規模持續成長。兆聯實業 2025 年首季財報營收 30.4 億元，年增 39.17% 毛利率 22.02%，季減 1.52 個百分點，年減 1.29 個百分點，稅後純益 4.19 億元，季減 13.43%，年增 26.46%，每股純益達 6.07 元。

目前股本 6.91 億元的兆聯實業，除致力於提供在地化的超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案外，持續提升系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目之營運規模，公司提供客戶一站式服務，透過高品質與高性價比的服務，藉以增加客戶黏著度，促進公司營運穩健成長。

兆聯實業目前除持續服務既有高科技業主外，也積極參與海內再生水廠與海水淡化廠等水資源回收業務。公司業務版圖全球佈局已具規模，經多年經營，中國大陸與新加坡區域業務已臻穩健，另為積極參與高科技產業全球產能布局的趨勢，於美國建立服務據點並已挹注集團業績。