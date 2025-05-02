水資源統包系統廠兆聯5月底IPO 海內外訂單續推升今年營運

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-02 18:58

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光電、半導體、PCB 等高科技產業水資源系統統包工程服務廠兆聯實業 (6944-TW) 預計於 5 月下旬掛牌上市，並將於下周一 (5) 日召開上市前業績發表會，主辦承銷券商為富邦證券。兆聯實業 2024 年營收突破百億元，同時，去年底在手未交訂單高達 149 億元，可望推升 2025 年營收規模持續成長。

目前股本 6.91 億元的兆聯實業成立於 2004 年，除致力於提供在地化的超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案外，持續提升系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目之營運規模，公司提供客戶一站式服務，透過高品質與高性價比的服務，藉以增加客戶黏著度，促進公司營運穩健成長。

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兆聯實業目前除持續服務既有高科技業主外，也積極參與海內再生水廠與海水淡化廠等水資源回收業務。公司業務版圖全球佈局已具規模，經多年經營，中國大陸與新加坡區域業務已臻穩健，另為積極參與高科技產業全球產能布局的趨勢，於美國建立服務據點並已挹注集團業績。

兆聯實業 2024 年營收 103 億元，毛利率 22.8%，年增 2.6 個百分點，稅後純益 15.12 億元，年增 41.33%，每股純益 22.33 元。2025 年首季營收 30.4 億元，年增 39.17%。

兆聯實業 2024 年底整體在手訂單 149 億元，董事長林國清指出，2024 年底海外在手訂單約 28 億元，但在 2025 年第一季消化很有限，因此首季海外在手訂單仍有約 20 億元，加上台灣逾 100 億元在手訂單，合計仍有逾 130 億左右的在手訂單。