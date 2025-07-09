鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-09 19:58

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國喬 (1312-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收為 12.8 億元、月減 14.96%、年減 21.36%，累計上半年營收為 111.16 億元、年增 33.72%。國喬表示，6 月營收較去年同期減少，主因為苯乙烯、ABS 及尼龍產品的銷量及售價，均較去年同期減少所致。

國喬6月營收年月雙減，產品銷量、售價較去年同期減少。(圖：國喬提供)

國喬上 (6) 月在法說會上表示，由於美國總統川普對各國課徵對等關稅，加深經濟衰退疑慮，未來的不確定性，將是全球經濟最大風險，加上中、美貿易戰升級，地緣政治衝突持續，全球供應鏈及貿易流被迫重組與改變，加上台幣的快速升值，對出口導向的台灣產業將是一大考驗。

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國喬指出，隨著中國產能持續擴張，導致市場供需不平衡與產能利用率下降，促使產業的重整與積極轉型，在循環經濟下的碳淨零趨勢，台灣明年起課徵碳稅政策將使產業成本增加，在產業升級中如何導入 AI，於自身產銷計畫與成本控制，將是未來成功與否的一大重點。

國喬總經理曾嘉雄表示，面對全球總體經濟不穩定之局，公司仍在艱困的市場環境中持續努力，為未來的成長做好準備，雖然景氣的復甦仍需時日醞釀，但盼經轉型調整後，增加競爭實力，加上泉州國亨廠已在今年 6 月底開車，下半年可望延續貢獻公司營收。