營收速報 - 皇鼎(5533)6月營收1.82億元年增率高達82.32％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為7.23億元，累計年增率60.7%。
最新價為16.9元，近5日股價下跌-2.3%，相關建材營造下跌-2.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-29 張
- 外資買賣超：-49 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.82億
|82%
|219%
|25/5
|5,717萬
|-18%
|-58%
|25/4
|1.37億
|298%
|9%
|25/3
|1.26億
|208%
|75%
|25/2
|7,206萬
|104%
|-51%
|25/1
|1.48億
|-13%
|90%
皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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