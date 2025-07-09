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營收速報 - 皇鼎(5533)6月營收1.82億元年增率高達82.32％

鉅亨網新聞中心


皇鼎(5533-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.82億元，年增率82.32%，月增率218.77%。

今年1-6月累計營收為7.23億元，累計年增率60.7%。

最新價為16.9元，近5日股價下跌-2.3%，相關建材營造下跌-2.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-29 張
  • 外資買賣超：-49 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.82億 82% 219%
25/5 5,717萬 -18% -58%
25/4 1.37億 298% 9%
25/3 1.26億 208% 75%
25/2 7,206萬 104% -51%
25/1 1.48億 -13% 90%

皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收皇鼎

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