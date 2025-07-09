鉅亨網新聞中心 2025-07-09 16:20

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比亞迪 (002594-CN) 9 日宣布，率先實現媲美 L4 級智慧停車，並承諾在中國市場，全面承擔所有天神之眼車輛在智能停車場景下的安全及損失。

比亞迪宣布：智慧停車事故由車企賠償。(圖:shutterstock)

比亞迪表示，對搭載「天神之眼」智慧駕駛輔助系統的車輛，因停車輔助系統異常或演算法失誤導致的事故，依照法律規定或司法判定應由本車承擔的維修費用、第三方財產損失、人身傷害損失，由比亞迪承擔相關維修或損失費用，但不含出於和解、諒解等目的而額外支付的金額，也不含因車輛所有人、管理人、使用人違法違規而依法應承擔的賠償。

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同時，用戶在天神之眼智能停車輔助場景下的安全及依法由本車承擔的損失，不用走保險流程，直接聯繫比亞迪售後處理即可。這對用戶最大的好處是不影響明年的保險費率，保費也不會漲。

比亞迪另外提到，天神之眼智駕駛型保有量已經超過 100 萬人。

據悉，根據國際通用的分級標準，智駕可分為 L1-L5 五個級別，其中 L4 可簡單理解為在特定條件下，駕駛員可「脫手脫腦」，事故責任由車企承擔。