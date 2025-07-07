鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-07 08:50

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今年以來，中國 A 股在關稅擾動與科技突破的雙重夾擊下走出獨立行情。隨著市值百強榜最新數據出爐，這場資本市場的角逐正呈現前所未有的分化格局。截至今年上半年，入圍前百大的企業總市值達 41.63 兆元，較去年同期成長 17.83%，展現新政刺激下市場活力的顯著提升。

A股市值百強大洗牌！門檻暴漲200億人民幣 「寧王」跟比亞迪破兆 茅台跌出前三（圖：Shutterstock）

市值分佈呈現兩極化態勢。市值破兆人民幣的巨龍俱樂部在今年上半年多了寧德時代、比亞迪兩位新貴，總數擴容至 10 家，總市值佔比達 40%。工商銀行以 2.54 兆元蟬聯榜首，年內漲幅 33.31% 繼續領先。千億元等級「大龍」從 106 家增至 129 家，直接推升百強門檻至 1296 億元，導致中國交建、中國中免等傳統巨頭遺憾落榜。

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值得關注的是，即便股價漲幅超 20% 的愛爾眼科、藍思科技等科技企業，仍因門檻提升無緣百強。

科技與金融勢力重構榜單格局。前十名中，工農中建三大行與貴州茅台佔據半壁江山，但寧德時代、比亞迪以 46.16%、47.64% 的市值增速強勢躋身第九、第十位。

這兩家動力電池雙雄在全球市場攻城略地，寧德時代今年首季營收 847 億元、毛利率 24.4%，全球市佔率 38%，比亞迪新能源車銷量突破百萬輛，歐洲市場首超特斯拉。兩家企業年內相繼登陸港股，合計募資規模創年度紀錄。

此外，併購重組也催生黑馬企業。中航成飛借殼上市後市值暴漲十倍至 2353 億元，排名躍升 388 位至第 45 名，寒武紀受益於 AI 晶片國產化浪潮，市值突破 2511 億元，兩年增幅 203%。

金融科技類股同樣亮眼，同花順股價飆漲 163%，市值達 1467 億元，國泰君安合併海通證券後總市值飆升至 3109 億元，排名躍升 65 位。

傳統產業則面臨嚴峻挑戰，能源族群集體承壓，兗礦能源市值縮水 30% 跌出百強，陝西煤業等龍頭排名下滑超過 10 個名次。

白酒產業亦遭遇估值重構，貴州茅台退居第四，五糧液、瀘州老窖等排名普降，化工巨頭萬華化學受困產能過剩，排名下滑 24 至 67 名。

市場分析指出，政策紅利與產業升級正重塑 A 股生態。北交所轉板制度改善、併購重組新規落地等政策組合拳，推動創新中小企業加速上市。