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〈港股盤後〉陸通縮趨勢引擔憂 科技股領跌 恒指再度失守24000點大關

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導


香港股市今 (9) 日在科技類股領跌下收黑，恒生指數(HSI) 再度跌破 24000 點大關，因最新數據顯示中國通縮趨勢持續，加深投資人對成長前景擔憂情緒。截至收盤。恒指收黑 1.06% 至 23892.32 點，恒生科技指數 (HSTECH) 亦收低 1.76% 至 5231.99 點，國企指數亦跌 1.28% 至 8597.27 點，紅籌指數收跌 0.19% 至 4108.58 點。

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〈港股盤後〉陸通縮趨勢引擔憂 科技股領跌 恒指再度失守24000點大關（圖：Shutterstock）

大盤方面，科技股全線下跌，阿里巴巴跌逾 3%，快手、美團、網易跌超 2%；黃金股普跌，珠峰黃金跌超 3%，恒基地產則跌近 9% 在藍籌股中領跌，佳兆業集團跌超 4%，影視族群則漲幅居前，柠萌影視漲超 15%，教育類股亦表現活躍，粉筆漲超 13%，「周杰倫概念股」巨星傳奇盤中放量大漲 165%，終場收漲 94%，市值突破 100 億港元，藍思科技上市首日收漲 9%，市值超千億港元。


另一方面，無懼美藥品關稅威脅，港股藥品股大漲，恆瑞醫藥大漲超 15% 創上市以來新高，濠賭股持續漲勢，軍工股再度活躍，連續下跌的乳製品股反彈，中字頭股多數拉升，中鋁國際、中國中鐵、中國中冶齊漲。寧德時代漲超 7% 續創新高，近日與吉利汽車達成深化戰略合作協定，獲摩根士丹利進一步增持。

今日共 5 檔新股在港交所上市，除藍思外，還有大眾口腔、FORTIOR、訊眾通信、極智嘉 - W。

消息面上，美國總統川普周二 (8 日) 在內閣會議期間表示，更多貿易協定即將出台，擬對進口銅加徵 50% 關稅，藥品關稅可能高達 200%。有分析指出，藥品是高度敏感的民生領域，大幅加稅可能導致藥價飆升，引發公眾強烈反對，市場則認為此類政策更可能是談判籌碼，實際執行概率低。

此外，現貨黃金昨日晚間持續走低逾 1%，今日早盤進一步走跌 0.35%，跌破每盎司 3290 美元。WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示，由於美元短期走強，黃金市場出現小幅回調，因美國經濟數據仍然相當強勁，消除聯準會 (Fed) 降息的迫切需要。

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港股盤後恒指通縮中國經濟科技股周杰倫概念股巨星傳奇藍思科技對等關稅

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