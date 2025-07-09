〈港股盤後〉陸通縮趨勢引擔憂 科技股領跌 恒指再度失守24000點大關

香港股市今 (9) 日在科技類股領跌下收黑，恒生指數(HSI) 再度跌破 24000 點大關，因最新數據顯示中國通縮趨勢持續，加深投資人對成長前景擔憂情緒。截至收盤。恒指收黑 1.06% 至 23892.32 點，恒生科技指數 (HSTECH) 亦收低 1.76% 至 5231.99 點，國企指數亦跌 1.28% 至 8597.27 點，紅籌指數收跌 0.19% 至 4108.58 點。