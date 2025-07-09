〈港股盤後〉陸通縮趨勢引擔憂 科技股領跌 恒指再度失守24000點大關
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
香港股市今 (9) 日在科技類股領跌下收黑，恒生指數(HSI) 再度跌破 24000 點大關，因最新數據顯示中國通縮趨勢持續，加深投資人對成長前景擔憂情緒。截至收盤。恒指收黑 1.06% 至 23892.32 點，恒生科技指數 (HSTECH) 亦收低 1.76% 至 5231.99 點，國企指數亦跌 1.28% 至 8597.27 點，紅籌指數收跌 0.19% 至 4108.58 點。
大盤方面，科技股全線下跌，阿里巴巴跌逾 3%，快手、美團、網易跌超 2%；黃金股普跌，珠峰黃金跌超 3%，恒基地產則跌近 9% 在藍籌股中領跌，佳兆業集團跌超 4%，影視族群則漲幅居前，柠萌影視漲超 15%，教育類股亦表現活躍，粉筆漲超 13%，「周杰倫概念股」巨星傳奇盤中放量大漲 165%，終場收漲 94%，市值突破 100 億港元，藍思科技上市首日收漲 9%，市值超千億港元。
另一方面，無懼美藥品關稅威脅，港股藥品股大漲，恆瑞醫藥大漲超 15% 創上市以來新高，濠賭股持續漲勢，軍工股再度活躍，連續下跌的乳製品股反彈，中字頭股多數拉升，中鋁國際、中國中鐵、中國中冶齊漲。寧德時代漲超 7% 續創新高，近日與吉利汽車達成深化戰略合作協定，獲摩根士丹利進一步增持。
今日共 5 檔新股在港交所上市，除藍思外，還有大眾口腔、FORTIOR、訊眾通信、極智嘉 - W。
消息面上，美國總統川普周二 (8 日) 在內閣會議期間表示，更多貿易協定即將出台，擬對進口銅加徵 50% 關稅，藥品關稅可能高達 200%。有分析指出，藥品是高度敏感的民生領域，大幅加稅可能導致藥價飆升，引發公眾強烈反對，市場則認為此類政策更可能是談判籌碼，實際執行概率低。
此外，現貨黃金昨日晚間持續走低逾 1%，今日早盤進一步走跌 0.35%，跌破每盎司 3290 美元。WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示，由於美元短期走強，黃金市場出現小幅回調，因美國經濟數據仍然相當強勁，消除聯準會 (Fed) 降息的迫切需要。
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